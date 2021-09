Warzone? Ne, raději sekání zahrady, řekli si diváci na Twitchi

Call of Duty: Warzone patří na Twitchi k nejpopulárnějším hrám, jak to ale vypadá, pozice to je docela vratká a umí s ní zakývat i titul, u kterého byste to nejspíš nečekali, byť jen na krátký čas. Battle royale hit od vydavatelství Activision před časem ve sledovanosti podlehl Lawn Mowing Simulatoru.

Koncem minulého měsíce se právě této hře od studia Skyhook Games podařilo na Twitchi ukořistit více sledujících, než Warzone. Jako by diváci místo kosení nepřátel raději sledovali kosení zanedbaných trávníčků. Na Twitteru se objevil příspěvek, který srovnává sledovanost obou her v jeden konkrétní den a zatímco Warzone sledovalo 53,5 tisíce diváků, Lawn Mowing Simulator na tom byl o více než 13 tisíc lépe.

Úspěchu si všimli i samotní vývojáři a na svém oficiálním blogu poděkovali fanouškům za pozornost i skvělá hodnocení na Steamu. Ačkoli prý měli v kvality svého produktu bezmeznou důvěru, přijetí od komunity jim vyrazilo dech.

Hře samozřejmě pomohla ke sledovanosti slavná jména, streamovali jí například Saqib ‘LIRIK’ Zahid, Felix ‘xQc’ Lengyel, Josh ‘JoshOG’ Beaver a také skotský komik Brian ‘Limmy’ Limond. Warzone samozřejmě brzy opět Lawn Mowing Simulator předběhla, i tak jde o skvělý (a vtipný) úspěch.

Call of Duty: Warzone se navíc dlouhodobě potýká se ztrátou zájmu, ačkoli se pořád drží na špici sledovanost, v srpnu klesl počet pravidelných diváků o zhruba 15 procent. Na vině je odchod celé řady slavných jmen, která se přesunula k hraní Apex Legends, případně z Twitche odešla na YouTube.

Uvidíme, jak oblíbenému free-to-play battle royale pomůže vydání Call of Duty: Vanguard, s jehož letošním příchodem by měla Warzone dostat velmi podstatný facelift.