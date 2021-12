Známe podobu příští sezóny Call of Duty League

Rok 2022 je skoro tu a s ním i nová sezóna Call of Duty League. Ještě v předstihu jsme se přímo z oficiálních zdrojů dozvěděli, kdy bude zahájena a jakým způsobem bude probíhat.

Počátek je naplánován na 21. až 23. ledna, kdy započne preseason event Kickoff Classic, plný start je naplánován na víkend 4. až 6. února. Sezóna bude rozdělena do čtyř částí, každá bude zahrnovat tři týdny zápasení online a pak jeden týden Major turnaje po LAN. To toho se kvalifikuje osm nejlepších mužstev, první Major bude hostit texaský OpTic.

