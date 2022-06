Do CS:GO by mohla přibýt vozidla, ray-tracing a další novinky

Týmová akce CS:GO se už dlouhé roky drží na špici popularity mezi hráči i ve světě esportu, různým trendům navzdory. Novinky v kódu enginu Source 2 naznačují, že by se hra v budoucnu mohla dočkat docela výrazných změn.

Nový kód byl analyzován tvůrcem komunitního obsahu s přezdívkou Gabe Follower, který se následně na Twitteru podělil o své nálezy. Asi nejzajímavějším prvkem jsou náznaky možné implementace řiditelných vozidel. Ty už nyní figurují v některých mapách ze Steam Workshopu, Valve ale dosud žádná nevytvořilo specificky pro CS:GO.

So I've spent two days digging all released code, and here is all my findings organised + little thread with explanation, prepare your copium https://t.co/Qs9tTaRY6M



SPECULATION WARNING



0/7 https://t.co/Wt2joNSMLn