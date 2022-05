Do světa esportu vstupuje už i módní značka Gucci, zakládá akademii CS:GO

Svět esportu už dávno přivítal mimo jiné třeba reálné sportovní týmy, které si pojišťují svou budoucnost zakládáním divizí v League of Legends, Valorantu nebo některém z ostatních populárních esportových titulů. O luxusních módních domech, které by měly o tento segment zábavního průmyslu zájem, jsme zatím příliš často neslyšeli, možná se to ale nyní změní.

První vlaštovkou je italský módní gigant Gucci, který ve spolupráci s matchmakingovou službou FACEIT zakládá tréninkový program pro dychtivé potenciální budoucí profesionály. Zaměří se na CS:GO a ačkoli se přihlásit může prakticky každý, akademie bude primárně vybírat z již registrovaných hráčů FPL.

Akademie není fyzickým místem, kam by mladí talenti měli pravidelně docházet, veškerý program se odehrává online. Kromě zkušených herních trenérů jim bude k dispozici také fyzický a psychický koučink. Absolvování akademie má trvat maximálně rok, poté by hráči měli podepsat smlouvy s profesionálními týmy.

Není jasné, zda má Gucci s CS:GO i jiné plány, které více zapadají do běžných aktivit společnosti. Třeba se v budoucnu dočkáme zbraňových skinů od jejích návrhářů, případně se v jejích kolekcích objeví kousky inspirované hrami.

Matchmakingová služba FACEIT se ve zprávách objevila před časem, když se stala spolu s německou agenturou ESL Gaming předmětem akvizice ze strany Saudské Arábie. Ta měla hodnotu 1 a půl miliardy dolarů.