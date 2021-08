Fnatic tým CS:GO má nového trenéra, první zápas proběhne už v srpnu

Fnatic jmenoval Jamieho "keita" Halla novým trenérem CS: GO týmu, který se bude soustředit na strategii. Britský kouč byl volný poté, co se v polovině července rozhodl odejít z Complexity Gaming po neuspokojivém výkonu na IEM Cologne.

Nástup Halla do týmu přišlo týden potom, co se Fnatic, který byl roky švédským týmem, rozhodl být mezinárodní.

Organizace zároveň nahradila Maikila “Golden” Selima a Jespera “JW” Wecksella britským duem Alexem “ALEX” McMeekinem a Williamem “Mezii” Merrimanem. Kromě toho organizace obnovila Fnatic Rising, mezinárodní akademický tým plný mladých hráčů.

CSGO Update: As our transformation continues, we are proud to welcome Jamie '@keitaCSGO' Hall as Strategic Coach.



Jamie brings with him ten years of professional experience to help propel Fnatic CS:GO into the future.