Již brzy prý Valve oznámí Counter-Strike 2

Counter-Strike: Global Offensive je na trhu už dlouhých 10 let a stále se těší obrovské popularitě hráčů i diváků esportových turnajů. Přeci jen je ale pomalu na čase, aby společnost Valve své legendě připravila důstojného nástupce. Oznámení nové verze hry je už údajně na spadnutí.

S informací přišel novinář Richard Lewis, podle nějž nová hra ponese prostý název Counter-Strike 2. Beta test by měl dost možná proběhnout ještě v březnu. Podle zdrojů, kterým Lewis slíbil anonymitu, je hra v zásadě hotová. Vydání Counter-Striku na enginu Source 2 bylo prý pro Valve velkou prioritou.

Mezi zásadní novinky by měla patřit implementace 128 tickových serverů (to znamená, že server 128 za vteřinu aktualizuje dění ve hře) a také vylepšený matchmaking, díky němuž by se hra už nemusela spoléhat na externí řešení od FACEIT nebo ESEA.

Řada profesionálních hráčů už údajně hru testovala přímo v kancelářích Valve. Informace zatím samozřejmě nejsou oficiálně potvrzeny, podle všeho bychom se ale oznámení měli dočkat již velmi brzy. Objevují se ale také zprávy o tom, že Lewisovy informace nejsou úplně přesné.

Insider s přezdívkou Gabe Follower říká, že hra nebude mít v názvu číslovku a vlastně nepůjde o nový titul, pouze o převod stávajícího Counter-Strike do Source 2 enginu. Vydání zbrusu nové hry mimo jiné znejistělo obchodníky se skiny, zasvěcení ovšem hovoří o tom, že právě obchod s kosmetickými předměty tvoří pro Valve nemalé zisky, a proto nebude přechod na novou verzi nijak dramatický.

Skutečné plány Valve se zřejmě dozvíme v příštích dnech.