Nejlepší tým Counter-Striku na světě odmítl účast na nadcházejícím turnaji

Aktuálně první tým tabulky zaznamenal ve svých řadách dvě klíčové změny. Leader Lukas "gla1ve" Rossander a tzv. clutch minister Andreas "Xyp9x" Højsleth tým ze zdravotních důvodů na čas opustili. Do Astralis tak zavítal Jakob "JUGi" Hansen a Marco "Snappi" Pfeiffer. Tato změna by ovšem v turnaji CS_Summit EU Astralis stála neuvěřitelných 40 % dosavadních bodů. Ač je tento fakt jednoznačně klíčovým důvodem proč se Astralis turnaje nezúčastní, jsou zde také další důvody. Hlavním z nich je především nedostatek času na přípravu nově příchozích hráčů, což značně ovlivňuje celkovou sehranost týmu a s tím spojenou strategii. Astralis proto neúčást přičítá nejen bodové ztrátě ale i narušení celkového týmového plánování.

Astralis will not participate in cs_summit 6 to avoid penalties related to player changes and general planning around the team.



Official statement from Kasper Hvidt included.https://t.co/wIx8y2VFTx