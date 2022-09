Přátelský zápas v CS:GO se změnil v internetové drama

Znakem dospělosti by sice měla být schopnost vyříkat si vzájemné neshody ideálně mezi čtyřma očima bez pozornosti ostatních, v současné době je ale čím dál častější vzájemné napadání přes sociální sítě, které jednak dává rozhádaným stranám pocit bezpečí za hradbou klávesnice, jednak jim umožňuje aktivovat své fanouškovské základny, které mnohdy velmi ochotně přispěchají na pomoc tomu či onomu oblíbenci.

K podobnému twitterovému dramatu došlo po přátelském (!) zápase na Kinguin Legends 2022 mezi týmy Edward's a Maikelele's. V prvním jmenovaném týmu se spolu sešli ukrajinští hráči Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev a Volodymyr ‘Woro2k’ Veletniuk, a i když v zápase o nic nešlo, po jeho prohrání se do sebe pustili na sociální síti.

Lose final @KinguinLegends

Ty for fun @EdwardCSGOD @bondik_csgo @somedieyoungCS @demqqqq @j3kiecs

0 fun play with u after 1st map @s1mpleO , it's a shame to realize that the player you love the most, except for crying and telling someone something, did nothing himself.