V CS:GO začíná nová operace Riptide, hráče čeká nový obsah i úpravy hratelnosti

Counter-Strike: Global Offensive dostává novou operaci s názvem Riptide a hráči se mohou těšit na celou řadu úprav i množství nového obsahu. Valve láká na podstatné novinky, jako jsou privátní fronty, kratší kompetitivní zápasy a spoustu nových kosmetických předmětů.

Jedná se o v pořadí už jedenáctou operaci v rámci CS:GO, ta dosud poslední s názvem Broken Fang skončila 3. května letošního roku. Riptide má podle oficiálního webu běžet až do 20. února 2022.

Today we are excited to ship CS:GO's 11th Operation, Operation Riptide. New challenges await, with new maps, new game mode options, all-new Private Queues and more: https://t.co/w9Av3CkmrU