WarOwl ukazuje, jak hrát CS:GO na grafickém tabletu

O tom, že se různé nestandardní periferie používají k hraní Elden Ringu a jiných Souls her, píšeme poměrně často. V případě kompetitivních multiplayerových akcí by ale člověk očekával, že budou hráči spoléhat na lety prověřené klávesnice, myši a případně gamepady.

YouTuber WarOwl, který je odborníkem na CS:GO, v nedávném videu ukázal, že tuto populární taktickou akci můžete místo myši ovládat přes grafický tablet. Kupodivu tento experiment nejen funguje, ale tablet se mimo to ukázal být velmi slušnou alternativou s řadou vlastních výhod.

Tou největší je daleko snazší kompenzace zpětného rázu, díky níž může hráč docílit větší přesnosti. Nevýhodou je naopak pomalejší otáčení kamery a rozhlížení, to se ale dá zřejmě časem vytrénovat. Bohužel jen není jasné, zda by bylo tablet možno používat i v profesionálních turnajích, byť to zřejmě žádná pravidla explicitně nezakazují.

Není to navíc poprvé, co někdo vyzkoušel použití tabletu jako náhradu za myš. Už v minulosti s tímto ovládacím schématem experimentoval YouTuber s přezdívkou Kariyu, tentokrát v multiplayerové střílečce Valorant od Riotu. I on s netradičním nastavením slavil úspěch.