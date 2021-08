Za domlouvání výsledků zápasů v CS:GO padly pětileté tresty

Podvádět se nemá. Své o tom ví hackeři a cheateři ve Warzone i v mnohých jiných hrách, nejde ale jen o využívání nepovolených programů. Komise esportové integrity (ESIC) nyní rozdala tresty za domlouvání výsledků zápasů v CS:GO. A byla dost přísná.

Kevin “4pack” Przypasniak a Sebastian "retchy" Tropiano dostali pětiletou stopku na účast v eventech pod hlavičkou ESIC (ESL, DreamHack, BLAST, WePlay a další) a organizace zároveň upozornila ostatní organizátory, že by je měli ze svých akcí vyřadit taky.

Dva bývalí hráči týmu Rebirth dostali stopku na základě vyšetřování, do něhož se zapojila i FBI. Oba byli vyhozeni z ligové asociace (ESEA) poté, co letos v dubnu vyplavala na povrch nahrávka, v níž se snaží domluvit výsledek zápasu proti Russian Canadians.

ESIC Update Regarding NA ESEA Match-Fixing Investigation



As at the date of this interim release, ESIC announces sanctions against three participants and is in the process of carrying out 34 additional investigations relating to this matter.



