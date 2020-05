Abed, první hráč, který v Dota 2 dosáhl 11 000 MMR

Filipínská superstar a středový hráč týmu Evil Genius si připsal další milník ke svému jménu. Je totiž prvním hráčem na celém světě, který dosáhl MMR 11 000 ve hře Dota 2 a utvrdil tak pozici jedničky v jihovýchodní Asii.

Pouze devatenáctiletý mladík ale není novou tváří celosvětové Dota scény. Už roku 2017 byl totiž prvním člověkem, který dosáhl na MMR 10 000 a stejný úspěch pak zopakoval poté, co o dva roky později Valve resetovalo progres všech hráčů. Nicméně právě MMR 10 000 už není dnes považováno za nic zvláštního, filipínská legenda tak tímto rekordem vytvořila zcela nový rekord, který se bude snažit pokořit nejeden profesionální Dota hráč. A to také z toho důvodu, že do nedávna nebylo vůbec myslitelné, že se dá tohoto MMR vůbec dosáhnout.

zdroj: Evil Geniuses

MMR 11 000 reprezentuje o to větší dominanci, pokud se podíváme na MMR průměrného hráče Doty 2, které činí 2 000 - 4000. Rozdíl je tedy doopravdy markantní a už na MMR 6 000 je člověk považován za dobrého hráče. Úspěch tohoto mladého muže, který ve své minulosti reprezentoval týmy jako Onyx, Fnatic nebo Digital Chaos, je o to více působivý a ve své podstatě nečekaný. Doufejme tedy, že Abed jednou dosáhne i na cenu nejvyšší a to výhra v The International, která mu doposud unikala.