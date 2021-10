První den The International 10 sledoval až milion diváků

Aktuálně probíhající největší světový turnaj v DotA 2 si na nedostatek pozornosti rozhodně nemůže stěžovat. Pořadatelé sice nakonec kvůli koronavirové pandemii zrušili účast diváků přímo v místě konání, přenos zápasů ale v první den sledovalo přes milion lidí.

Týmy jsou jako obvykle rozděleny do dvou skupin a soutěží o šanci dostat se do hlavního eventu, kde se bude hrát o 40 milionů dolarů. V průběhu prvního dne si turnaj naladilo v průměru zhruba 786 tisíc lidí napříč všemi platformami, celkový peak dne činil 1 130 749 diváků, což dohromady tvoří více než 11 milionů hodin sledování.

1.13M Peak Viewers on 1st day of Group Stage #TI10 . @OGesports vs @virtuspro is the most popular match of the day. #dota2TI @DOTA2



Languages & Platforms stats of TI10 :https://t.co/N5WfRmOIo7 pic.twitter.com/HwiqD7EZIa