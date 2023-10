Taiga se podělil o bolestivou zkušenost se závislostí na gamblingu

Tommy Le, známý pod přezdívkou Taiga, konečně prozradil, co stálo za jeho rozhodnutím dát si na čas od profesionálního hraní Doty 2 pauzu. Na sociální síti X ve velmi upřímném příspěvku popsal svou závislost na hazardu, která dle jeho slov stála jeho kariéře v cestě.

„Byl jsem pryč dlouho a skoro jsem nekomunikoval, ale teď, když jsem konečně zas přišel k rozumu, rád bych s vámi sdílel svou náročnou cestu uplynulým rokem a doufám, že by to třeba někomu mohlo pomoct,“ píše Taiga.

A lot of you have been wondering where I’ve been for the past year, so here’s my explanation.



It’s time to leave the past behind, and welcome the future with open arms



Like I mentioned in the text down below, if you ever need anyone to talk to or if you’ve struggled with… pic.twitter.com/jesYSJ47LR