The International 10 má své vítěze. Odnášejí si rekordní balík peněz

Trvalo dlouhých deset let, než se pohár Aegis vrátil do zemí východní Evropy. Naposledy se to stalo při vůbec prvním turnaji The International, který vyhrál ukrajinský tým Natus Vincere (Na'Vi) v roce 2011. Letos výhra směřuje do Ruska a je o to sladší, že ji provází rekordní prize money.

Vítězem The International 10 se stal moskevský Team Spirit, který ve finálové sérii porazil čínské PSG.LGD, a to navzdory tomu, že nedokázal udržet původní náskok 2-0 a finále nakonec končilo těsným výsledkem 3-2. Ruské družstvo si z akce odváží největší jednorázovou výhru v historii esportu, a sice 18 208 300 dolarů. PSG.LGD na druhém místě musí stačit zhruba pět milionů dvě stě tisíc dolarů.

WE ARE THE INTERNATIONAL 10 CHAMPIONS



It was an amazing adventure. We thank all the fans for your support! We wouldn't be there without you. See you next season!#SPIRITIX pic.twitter.com/JWB5buXfEW