Valve vrací vstupenky na mistrovství světa 2021 v Dotě kvůli Covid-19

Po 18 dnech od zahájení prodejů vstupenek Valve bohužel ruší osobní účast publika na mistrovství světa v Dotě 2. Vstupenky na The International budou vráceny, ale akce má být stále zahájena podle plánu bez dalších odkladů.

Valve škrtají veškeré plány ohledně živého publika na jejich největším šampionátu, který se letos odehraje v Bukurešti. Přístup do arény bude umožněn pouze týmům a nezbytným zaměstnancům, uvedla dnes společnost.

To ensure the safety of all players, talent, and production staff participating in the event, we have decided to refund all ticket sales for the live audience at The International 2021 — https://t.co/JOZQzxZ8Sf pic.twitter.com/77xnfvC5kv