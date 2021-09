Valve zruší podporu 32-bit systémů v DotA 2

Společnost Valve odhalila velký update týkající se prodeje vstupenek na akci The International 10, součástí něhož byly i novinky ohledně Spectator HUDu pro DotA 2. Není to ale to jediné, co hru v budoucnu čeká, a majitelé starších systémů nebudou potěšeni.

Firma totiž oznámila, že se chystá ukončit podporu 32-bitových systémů a přiměje hráče k přechodu na 64-bitové počítače a operační systémy. Odstraní také podporu pro MacOS verze nižší než 10.14, podporu DirectX 9 a OpenGL, které bude nahrazeno Vulkan API a podporu XAudia, kterou nahradí SDL Audio.

Tyto kroky mají firmě umožnit podporu nových technologií napříč všemi úrovněmi vývoje, zároveň je dle jejích dat zřejmé, že změna ovlivní jen velmi malé procento hráčů, protože většina už na odpovídající systémy přešla v minulosti.

Odstranění zastaralých technologií dle vyjádření Valve ulehčí vývoj a vylepší využívání nových API, díky čemuž bude herní zážitek z DotA 2 podstatně lepší. Zároveň ale zatím není zcela jasné, kdy bude tento krok podniknut, společnost zatím jen oznámila, že jej plánuje učinit.