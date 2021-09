EA chystá velké novinky ve FIFA turnajích nové sezóny

FIFA 22 oficiálně vychází až pozítří, majitelé vyšších edic ale mohou hrát s čtyřdenním předstihem. EA s novým ročníkem přináší nejen technologické změny do hry (například technologii HyperMotion, která skrz strojové učení a umělou inteligenci poskytne virtuálním hráčům co nejrealističtější animace), ale chystá i novinky do turnajových klání.

V novém ročníku se stanou běžnou součástí také klání 2v2, tedy zápasy dvoučlenných týmů, ovládajících fotbalové jedenáctky. Ty nenahradí klasické 1v1 zápasy, ale EA si od nich slibuje rozšíření portfolia a přidání nové dimenze do turnajových bojů.

zdroj: Electronic Arts

Tento typ zápasů navíc letos dostane dva vlastní turnaje. Půjde o poháry Team of the Year a Team of the Season. Vítězné dvojice obou soutěží se automaticky kvalifikují na FIFAe Club World Cup. Klasické zápasy 1v1 budou i nadále integrální (a patrně stále nejdůležitější) součástí esportové složky FIFA.

Nová sezóna FIFA 22 Global Series začíná 27. listopadu, pokud se do ní chcete zapojit, musíte se do 4. října registrovat do FGS. Kvalifikační zápasy zahrnují i zmíněné nové poháry Team of the Year a Team of the Season. Termíny pro FIFAe Nations Series zatím nejsou známy.