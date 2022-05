F.C. Liverpool zakládá vlastní esportovou organizaci

Fotbalový klub F.C. Liverpool funguje už od roku 1892 a patří mezi nejslavnější a nejpopulárnější celky na světě. Kromě kopané se nyní celek ze stadionu Anfield hodlá pustit i do světa esportu a oznamuje novou organizaci s názvem LFC Gaming.

Z tohoto důvodu spojuje síly s komunitní platformou Rival. Nová iniciativa byla oznámena včera a první turnaje v aktuálním ročníku série FIFA začnou už zítra. Aby se hráči mohli zúčastnit, musejí si vytvořit profil na zmíněné platformě Rival. Do budoucna se ale LFC Gaming nechce omezovat jen na fotbal a plánuje vytvořit týmy pro další populární esportové hry.

Je poněkud nešťastné, že k oznámení došlo krátce poté, co vydavatelství EA oznámilo ukončení spolupráce s organizací FIFA. Letošní ročník dlouholeté fotbalové série tak bude posledním, který ponese její název, od příštího roku se značka přejmenuje na EA Sports FC. Po letech absolutní jistoty tak Liverpool vstupuje do fotbalového esportu v době, kdy se zřejmě budou znovu rozdávat karty a segment by mohla obohatit mnohem větší konkurence.

Je třeba zmínit, že esportový tým Liverpoolu není nikterak osamocený, podobné iniciativy už v minulosti založila celá řada slavných celků, ať už jde o kompletní esportové organizace, nebo alespoň jednotlivé ambasadory. Mezi velká jména patří třeba West Ham United, Paris Saint-German nebo Schalke 04.

Svou esportovou organizaci má také fotbalová legenda David Beckham. Nese název Guild a kromě fotbalu se specializuje také na Fortnite a Rocket League