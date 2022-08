Chystá se crossover mezi Destiny 2 a Fortnite

Fortnite je, co se propojení s nejrůznějšími značkami ze všech odvětví zábavního průmyslu týče, patrně nejplodnějším herním titulem historie. S minimální nadsázkou se o něm dá mluvit jako o prvním skutečném metaversu, kde se na bojišti může potkat Predátor s Rickem Sanchezem, Johnem Cenou a Master Chiefem a nikdo se nad tím nijak zvlášť nepozastavuje.

Aktuální zpráva se nicméně týká opačného případu, kdy hit od Epicu naopak zasahuje do jiné populární značky. Datamineři totiž zjistili, že se zřejmě v dohledné době dočkáme známých skinů z Fortnite v MMO střílečce Destiny 2.

Nemusíte se bát, že by se do extrémně vkusného a stylového svěda Destiny dostaly nejrůznější banánové zhůvěřilosti, za které nejmenovaní redaktoři hrají ve Fortnite. Na Twitteru se objevil získaný screenshot, který ukazuje, že jsou v plánu velmi upravené skiny Omega, Catalyst a Black Knight, které svou estetikou do Destiny docela snadno zapadají.

Únik přichází v době, kdy se znovu začaly objevovat zvěsti o uvedení Destiny 2 na Epic Game Store. Fortnite by zároveň bylo pro Destiny druhou velkou „spoluprácí“ s velkou herní značkou, v minulosti totiž došlo k podobnému propojení s Halo, tedy sérií, kterou vývojáři Destiny 2 z Bungie kdysi sami vytvořili.

Zatím není jasné, co vše bude součástí crossoveru a kdy vůbec dorazí, názory komunity na samotné propojení se samozřejmě různí. Zatímco někteří hráči jsou vůči Fortnite mírně řečeno rezervovaní, jiní už se nemohou dočkat, až v multiplayerových arénách zatančí některý typický taneček nad mrtvolou nepřítele.