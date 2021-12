Do Fortnite se s Chapter 3 vrátí známá jména. Otázkou je, jak dlouho vydrží

Fortnite Chapter 3 má začít už za pár dní a extrémně populární battle royale čekají změny a novinky, o kterých toho dosud víme velmi málo. Navzdory tomu se ale začínají ozývat velká jména, která byla v minulosti se hrou spojována, a oznamují návrat.

Řeč je třeba o Tyleru Blevinsovi, modrovlasému streamerovi známému pod přezdívkou Ninja, který si na Fortnite postavil kariéru. Kromě něj se ale ozvali i další, třeba Lannar "Lazarbeam" Eacott nebo Turner Tenney, známý jako Tfue.

I am going to give fortnite chapter 3 a good crack



I am keen to be excited for Fortnite again