Fortnite podle insidera obohatí létání na zvířatech

Battle royale Fortnite od Epicu přidalo v minulé sezóně na začátku léta mimo jiné i možnost naskočit a jezdit na divokých zvířatech, konkrétně na vlcích a divokých prasatech. Tito živočichové se se startem třetí sezóny třetí kapitoly začali na ostrově náhodně objevovat a ačkoli vám mohou pomoci v rychlejších přesunech, občas je jejich agresivita při snaze ukrývat se před zraky nepřátel dost problematická.

FORTNITE ARE WORKING ON RIDEABLE FLYING ANIMALS



You will be able to Boost & Idle. And it's most likely what that "Saddle" gappler-looking item is for.