Fortnite si údajně brzy vypůjčí herní mechanismus Warzone

Fortnite není přejímání cizích nápadů cizí. Ostatně, po původní hře by asi ani pes neštěkl, kdyby autoři nevypozorovali popularitu PUBG a rostoucí zájem o battle royale a skomírající PvE režim Save the World nedoplnili vlastním BR, které nakonec slavilo neskutečný úspěch.

Do hry navíc časem přibyly třeba Reboot Vans, variace na Respawn Beacons, s nimiž přišel konkurenční Apex Legends. S novou kapitolou vývojáři do hry doplnili nové možnosti pohybu, jako je třeba klouzání, známý leaker HYPEX ale na sociálních sítích tvrdí, že hráči brzy dostanou další modifikaci hratelnosti, se kterou přišlo Call of Duty.

Epic are working on a "Tactical Sprint" mechanic, when activated, your camera will shake just like when you slide!