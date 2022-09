Koza z Goat Simulatoru 3 bere Fortnite útokem

Battle royale hit Fortnite je pravděpodobně prvním fungujícím metaversem, ve kterém se mohou dít skutečně pekelné kombinace. Ostatně, když se podívám na svůj skin xenomorfa z filmové série Vetřelec, kterak tančí a zpívá legendární hit Never Gonna Give You Up, sám přemýšlím, kde (a zda vůbec) se to zastaví.

Spolupráce s nejrůznějšími značkami z libovolných segmentů popkultury už ve Fortnite překvapí málokoho, oznámení partnerství s chystaným Goat Simulatorem 3 je tak ve skutečnosti naprosto logické. Šílený sandbox se zlomyslnou kozou v hlavní roli vychází 17. listopadu letošního roku a pokud si jej koupíte na Epic Game Store, dostanete kozího avatara do Fortnite.

Speciální skin nese prostý název "A Goat" a hlavní hrdina Goat Simulatoru jménem Pilgor kvůli němu zjevně strávil hromadu času v posilovně. Svalnaté domácí zvíře bude ve Fortnite pobíhat v crop topu s nápisem RGDL (patrně odkaz na ragdoll) a v džínách.

Předobjednávková akce potrvá do 30. září příštího roku, takže máte na pořízení celých 12 měsíců. Pokud chcete kozí skin bez nutnosti pořizovat si Goat Simulator 3, přibyde do herního obchodu ve Fortnite 26. listopadu.