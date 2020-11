NFL prodlužuje spolupráci s hrami Fortnite a Rocket League

Už od 25. Listopadu mají hráči možnost získat nové "Gridiron Gang" oblečky v samotném herním obchodě. Nové designové dresy nabídnou všech 32 NFL týmu, takže si fanoušci tohoto populárního sportu přijdou na své. Hráči si mohou samotné dresy nejen koupit, ale také přizpůsobit, například číslem či dalšími detaily.

Kromě jiného se NFL dostane také do další hry studia Epic Games - Rocket League. Právě Fortnite však započal jednu z největších integrací značek z reálného světa do toho virtuálního. Od hudebních koncertů po například marvelovské superhrdiny. Není tedy divu, že i u ostatních her můžeme vidět podobný posun.

Sám Vice President NFL "Rachel Hoagland" si pak celou spolupráci velmi pochvaluje a vidí v esportových titulech velkou budoucnost. Dle jeho slov jsou fanoušci NFL přímo nadšení, že mohou prokázat svoji příslušnost k týmům NFL ve virtuálních hrách.

Jaký máte názor vy? Líbí se vám podobné propojení nebo by spíše měly tyto dva světy zůstat odděleny?