Seriál Arcane podle League of Legends znovu obohatí Fortnite

Battle royale hit Fortnite je známý častou spoluprací s ostatními velkými jmény zábavního průmyslu. Po jeho bojištích se už proháněli hrdinové od Marvelu, Aloy z Horizon Zero Dawn nebo Kratos z God of War, případně Master Chief ze série Halo.

Koncem loňského roku se do nabídky dostala také Jinx z League of Legends, která se do obecnějšího povědomí probojovala díky velmi zdařilému seriálu Arcane. Ten dokázal zaujmout i ty, kteří dosud s League of Legends neměli co dočinění, což určitě donutilo Epic pořádně zbystřit.

Nyní to vypadá, že s Jinx spolupráce nekončí. Známý Fortnite leaker HYPEX přinesl screenshot s další postavou, která se ve hře má brzy objevit a není to nikdo jiný než Vi, kterou s Jinx pojí velmi silné pouto. Spolu se skinem do hry přibude také její Hextech Hammer místo krumpáče, unikátní nahrávací obrazovka a plyšový králíček jako kosmetický předmět.

V tuto chvíli není jasné, kdy přesně bude Vi ve Fortnite k dispozici, dost možná to stihne ještě v průběhu ledna. Běžná cena za pořízení skinu je 1500 V-Bucks, za celý balíček je to pak 2200.