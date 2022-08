Ve Fortnite se možná bude konat další koncert. Podle spekulací ve hře vystoupí Lady Gaga

Fortnite se během pandemie Covidu stalo nejen místem, kde si můžete zahrát s kamarády, ale také platformou, která dokáže virtuálně uspořádat koncert velkých hvězd populární hudby, když jsou skutečná pódia uzavřená. Ve Fortnite vystoupili třeba Travis Scott nebo Ariana Grande, nyní se zřejmě do hry chystá další velké jméno.

Spekulace vychází z nového synchronizovaného emotikonu pro až čtyři hráče, kteří mohou společně zahrát melodii slavné skladby Poker Face, byť tedy v poněkud upravené podobě. Fanoušci hry i zpěvačky se okamžitě pustili do dohadů, že se zopakuje situace z loňského srpna, kdy měla Ariana Grande svou Rift Tour.

A new "synced emote" featuring Lady Gaga's "Poker Face" will be added to FORTNITE in the upcoming patch. pic.twitter.com/ie9VNEaswN