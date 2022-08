Ve Fortnite se patrně brzy objeví obsah z Pána prstenů

Dopoledne jsme psali o tom, že do Destiny 2 zřejmě přibyde obsah inspirovaný Fortnite, nyní je čas se podívat na zoubek novinkám, které naopak čekají battle royale od Epicu. To sice v současné době prožívá nášup obsahu s motivem anime Dragon Ball, už v blízké budoucnosti by jej ale mohla poctít návštěva ze Středozemě.

Alespoň si to myslí pozorní hráči, kteří na jedné z pláží herního ostrova našli miniaturní ztvárnění Helmova žlebu ze slavné ságy Pán prstenů. K identifikaci sice potřebujete notnou porci fantazie a je docela dobře možné, že je celá zpráva přáním, které je otcem myšlenky, zároveň by ale tenhle crossover nijak nepřekvapil.

Epic is currently teasing a The Lord of the Rings collaboration on the Island!



The Rock Kid is building this on the beach right now, and there are A LOT of similarities between this sand castle and a LotR castle!



(Thanks to @koooooomar & @FN_Assist for making me aware of this!) pic.twitter.com/CThplKwCrh