Z Fortnite v nové sezóně zmizelo stavění

Stavění obranných struktur bylo zcela neoddělitelnou součástí hratelnosti Fortnite a pokud jste jej dostatečně neovládli, prakticky jste na bojišti neměli šanci proti zručnějším protivníkům. S tím je ale nyní konec.

Nová sezóna totiž přichází se zcela zásadní změnou a stavění úplně odstraňuje. Pokud ale patříte mezi náruživé architekty, nemusíte mít obavu, změna nebude trvalá a navíc neplatí všude. Arkádový a kompetitivní režim zákaz stavení nepostihuje.

V klasickém herním módu vám vývojáři situaci aspoň mírně vynahrazují štítem, lepší pohyblivostí a také novými zbraněmi. Odebrání stavění je vysvětleno v příběhovém traileru, kdy jsou všechny obranné stavby zničeny hlavním záporákem Dr. Slonem, odboj proti němu musí schopnost stavět znovu zpřístupnit.

V nové sezóně potkáte řadu nových hrdinů (respektive jejich skinů), mezi něž patří Dr. Strange nebo třeba zbrusu nové postavy The Imagined a The Origin. Pokud si nyní pořídite battle pass, přímo tím podpoříte humanitární organizace na Ukrajině. Akce běží do 3. dubna.