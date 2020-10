Americký sen v League of Legends se rozplynul, vítejte na Worlds 2020

Všechny skupiny hlavní části jsou odehrány a my tak známe osm týmů letošního Mistrovství světa v League of Legends. Z prvního místa se do playoff probojovaly týmy Suning (CN), DAMWON Gaming (KR), Gen.G (KR) a Top Esports (CN). Zatímco z místa druhého G2 Esports (EU), JD Gaming (CN), Fnatic (EU) a DRX (KR).

Zvrat v umístění se tedy v historickém slova smyslu nekoná a my se tak dočkáme napínavých bojů týmů z Evropy (2x), Koreje (3x) a Číny (x3). Pro evropské fanoušky tak přichází jedna dobrá a jedna špatná zpráva. Ta dobrá je ta, že se Fnatic a G2 Esports nemohou utkat ve čtvrtfinálových ani semifinálových soubojích a my se tak můžeme potencionálně dočkat evropského finále. Bohužel ta špatná vychází z té dobré. Oba týmy budou mít neskutečně těžké zápasy. Zejména tým Fnatic se už ve čtvrtfinále utká s Top Esports, jedničkou z Číny, která kromě mírného zakolísání v prohře s Fly Quest (NA), neudělala ani jednu chybu.

Stejně tak G2 Esports nebudou mít jednoduché zápasy, i přestože se jim v minulých dvou letech právě proti korejským týmům zejména dařilo, tak letošní DAMWON Gaming i DRX vypadají velice nebezpečně a nenechají týmu Ocelota nic zadarmo. Držíme však oběma našim celkům palce, jak Fnatic tak G2 Esports ve skupinách zcela jistě ukázali, že mají na to bojovat proti těm nejlepším. Doufejme tedy, že potvrdí, co umí a třeba bychom se pak toho čistě evropského finále i dočkali. Hodně štěstí.

Ve čtvrtfinále se utkají tyto týmy:

Top Esports (CN) vs Fnatic (EU)

Suning (CN) vs JD Gaming (CN)

Gen.G (KR) vs G2 Esports (EU)

DAMWON Gaming (KR) vs DRX (KR)