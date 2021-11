Chystá se rytmická skákačka ze světa League of Legends

Univerzum League of Legends je obřím hegemonem, které kromě původní hry už zvládlo vydat mobilní verzi i karetní odnož a v současné době boduje se seriálovou adaptací. Aby toho nebylo málo, chystá se další herní titul.

Ponese název Hextech Mayhem a společnost Riot Forge oznámila, že na něm pracují vývojáři známé série Bit.Trip Runner. V hlavní roli se objeví goblin Ziggs.

Hratelnost bude velmi prostá, hlavní hrdina poběží automaticky kupředu, hráčovým úkolem bude skákat, podjíždět překážky a házet bomby do rytmu hudby, a to v rámci časového limitu. Může to znít jednoduše, ale žánroví předchůdci dokázali, že tento koncept umí hráčům pořádně zatopit.

V tuto chvíli nevíme, kdy má hra dorazit na naše obrazovky, už za necelý týden, konkrétně 16. listopadu bychom se ale o ní měli dozvědět trochu více podrobností. Riot se před časem pochlubil, že hry z univerza LOL mají měsíčně přes 180 milionů aktivních uživatelů. Toto číslo překonává například celý Steam.