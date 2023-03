Evil Geniuses jsou terčem kritiky kvůli sponzorovi

Esportová organizace Evil Geniuses má dlouholetou tradici, rozsáhlejší než většina konkurenčních projektů. Její kořeny sahají až do roku 1999. Za ty roky se jí samozřejmě podařilo dosáhnout celé řady úspěchů, ale nevyhnutelně na sebe také nabalila nějaké ty kontroverze.

Jednou z nich je například situace s hráčem League of Legends Kylem ‘Danny’ Sakamakim, který kvůli svému angažmá začal trpět psychickými problémy a dokonce i podvýživou, kvůli čemuž si musel dát kariérní pauzu. Nyní jsou Evil Geniuses pod palbou znovu, tentokrát kvůli sponzorovi.

Sorry for constantly dunking on EG but what the fuck is an "Official Fuel Partner"????



not to mention the insane environmental destruction wreaked by the company. FLY vs EG is legit a battle for the planet's health lmfao https://t.co/c6fL4wyzOx