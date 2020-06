League of Leagends obchod a předměty čeká velká změna

Už jen pár měsíců a budeme se moci podívat na nový obchod z blízká. Právě v listopadu tohoto roku nám totiž Riot Games přinese novou vizualizaci jejich několik let starého nakupovacího systému přímo ve hře a nejen to. Vývojáři League of Legends se totiž rozhodli pro překopání samotných předmětů a jejich následnou optimalizaci.

Hra jich totiž nyní obsahuje přes sto (od lahviček na léčení po ty nejdražší, skládající se z několika dalších předmětů) a jak vývojáři uvádějí, to může být jeden z aspektů, který nové a mnohdy i zkušenější hráče dokáže jednoduše odradit. Podle Riot Games je nynější obchod zbytečně neintuitivní, zastaralý a přeplněný. Mnoho předmětů má velmi podobnou funkci, některé pasivní schopnosti jsou nepoužitelné a pár předmětů je prostě zbytečných. Všechny (nové i staré) předměty se tak zařadí do dvou možných kategorií - kontextuální účel nebo rozšíření sady.

zdroj: Riot Games

Předměty s kontextuálním účelem budou tak vždy mířeny jako obrana či útok proti specifickým hrdinům či jako odpověď na určitou situaci. Předměty do "rozšíření sady" pak bude možné použít kdekoliv a za jakékoliv situace. Budou totiž zejména vylepšovat hrdinu jako takového. V obchodě dle slov vývojářů zůstane stejných pouze 34% předmětů, 33% z nich se razantně změní a 33%, tedy celá třetina přibude předmětů nových.

We’re going through every class’s items and solving problems, filling needed gaps, and reworking old or unhealthy items.



So each class will have its own smaller set of goals and changes tailored to what they need.