League of Legends bude příští týden hostit heavymetalový koncert

Battle royale hit Fortnite už zvládl uspořádat několik koncertů, objevil se v něm třeba Travis Scott nebo Ariana Grande. A protože virtuální eventy mají v době pandemie něco do sebe, nechce ani League of Legends zůstat pozadu.

Tentokrát ale nepůjde o žádnou skutečnou kapelu nebo hudebníka, Riot totiž ve své hře uspořádá koncert Pentakill, formace, která se skládá z herních postav. To ale neznamená, že by za ní nestála slavná jména, za všechny můžeme jmenovat třeba Nine Inch Nails nebo Dragonforce.

Uskupení o sobě dalo vědět poprvé už v roce 2014 a od té doby zaznamenalo slušný úspěch se svým EP Smile and Ignite i plnohodnotnou deskou Grasp of the Undying. Před dvěma lety Riot lákal na další desku, zatím po ní ale není ani stopy a herní společnost místo heavy metalu zkoumala jiné žánry, které zažily globální vzestup popularity, jako je třeba K-pop.

Nyní se ale Pentakill vrací, nové album vyjde už příští týden, konkrétně 8. září a doprovodí jej virtuální koncert přímo ve hře. Trvat bude zhruba hodinu, provede diváky a posluchače celým albem a kromě hlavního eventu se můžete zúčastnit i půlhodinové preshow.

Ačkoli se Riot v minulosti blýsknul přítomností K/DA nebo True Damage na zahajovacím ceremoniálu světového poháru v League of Legends, je to vůbec poprvé, co pořádá samostatný koncert. Stream můžete sledovat od 22 hodin našeho času na YouTube nebo Twitchi.