League of Legends odhaluje plány na předsezónu 2022, nové systémy a strategie

Z jedenácté sezóny League of Legends zbývají tři měsíce a s blížícím se mistrovství světa odhalili vývojáři z Riot Games některé změny, které mohou fanoušci očekávat v příštím roce. Patří mezi ně vylepšené předměty a runy, funkce mapy a nový systém výzev.

Jak vysvětlují v blogovém příspěvku, pro tuto předsezónu patří mezi jejich důležité cíle inovace stávajících herních systémů a způsob, jak hráče významněji odměňovat.

První velká novinka souvisí s draky a změny terénu. V plánu je implementace nových terénních prvků, které by měly přidat větší jedinečnost zápasů a změnit průběh hry po proměně mapy. Kromě toho mají v záměru rozšíření tematických možností toho, co posiluje draka a jak to ovlivňuje šampiony ve Žlebu.

Další zásadní změna se bude týkat předmětů hry. V loňském roce Riot přepracoval většinu položek tak, aby hráčova rozhodnutí byla více strategická. Kvůli negativním ohlasům chtějí nyní tuto myšlenku trochu stáhnout a učinit rozhodnutí o předmětech smysluplnými, ale zároveň nenutit hráče, aby se museli rozhodovat u každého z nich. Také zdůraznili, že se snaží poskytnout více mýtických možností pro podpory a vylepšit schopnosti legendárních předmětů pro mágy, zabijáky a tanky.

Novinkou bude nový systém výzev poskytující nový způsob, díky kterému bude hráč získávat odměny za náročné, jedinečné a zábavné cíle, kterých během zápasů dosáhne. Tento systém byl navržen tak, aby vyhodnocoval široké spektrum úspěchů v LoL a navrhl jedinečnější výzvy přizpůsobené hernímu stylu každého hráče.

V blogovém příspěvku najdeme ještě několik dalších vylepšených herních systémů, jako jsou runy, které dostanou několik zásadních změn, včetně úplného přepracování klíčových run Povzbuzení a úpravy sekundárních run.

Riot také přidává nové úkoly do hry, které dají prohrávajícímu týmu více strategických možností jak zápas otočit.

Jedná se pouze o předběžný pohled na změny přicházející do LoL. Riot odhalí další aktualizace a více informací v průběhu roku.