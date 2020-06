Letní část League of Legends LEC 2020 začíná už dnes večer!

G2 Esports VS MAD Lions

Dominující G2 se ve svém prvním zápase sezóny utkají s největším českým zastoupením v této prestižní lize. Právě čeští Humanoid i Carzzy z MAD Lions v jarní části dokázali jako jeden z mála týmů porazit G2 Esports a lehce zatřást s trůnem, na kterém borci z týmu Ocelota už dva roky sedí. Uvidíme tedy, zda se jim podaří dokázat něco podobného i zítra a vytvoří senzaci ihned na začátku splitu, bohužel to však nebudou mít vůbec jednoduché. Důležitá změna navrácení C(r/l)apse na středovou linku totiž umožní využít plný potenciál G2 z posledního mistrovství světa, což se českým lvům určitě líbit nebude.

Team Vitality VS Schalke 04

Několik týdnů jarní části to vypadalo, že bude Schalke nejslabším týmem sezóny. Jejich rozhodnutí přivést do týmu Forg1vena bylo obrovskou chybou a tento kdysi nadějný hráč se tak musel brzo odebrat na pomyslnou lavičku, kde strávil zbytek sezóny. Náhrada se však vyplatila a tým Schalke se pomalu začal zvedat ze samého dna.

Něco podobného však nemůže říct o týmu Vitality, který na onom dně zůstal a s dvěma vítězstvími za celou jarní část má co vylepšovat. Sami jsem zvědavi, jestli některý z těchto dvou týmu dokáže napravit svou reputaci a dostat se třeba i do popředí celé tabulky.

zdroj: Riot Games

Origen VS SK Gaming

SK Gaming se v posledních týdnech rozhodlo pro velké změny v jejich soupisce a nikdo tak moc neví, co od nich můžeme čekat. Přesun Jenaxe na top a nový středový hráč Zazee nás tak mohou jen překvapit. Doufejme tedy, že tento průměrný tým ukáže něco víc než jen ono přecházení na místě z minulé sezóny.

Zato Origen, španělský celek slavného xPekeho, je jasně usazen ve svém herním stylu a proto všichni víme, co od týmu reálně očekávat. Jejich jarní úspěšné počínání proti slabším celkům bylo zcela dominantní, nicméně naopak proti týmům silnějším se hráči z Origenu extrémně trápili a jejich úspěšnost tak šla trpce dolů. Tento zápas tak bude spojením známého s neznámým a zcela určitě nás může výkon SK Gaming pouze překvapit.

Rogue VS Excel Esports

Rogue, tým který měl skvěle našlápnuto, v druhé polovině jara povolil a v playoff se už v podstatě úplně sesypal. Člověk by od takového týmu čekal jistou změnu v soupisce, nic podobného však nepřišlo a my jsme proto zvědavi, zda Rogue dokázal zapracovat na taktice či individuální akci, kterou tak moc potřebuje.



Naproti tomu Patrik, nejdéle hrající Čech v LEC, má výborně nakročeno a podával v minulé sezóně skvělé výkony, což se bohužel už nedá říct o celém týmu Excel Esports. My tak od našeho hráče čekáme vydařený start sezóny a doufáme, že i jeho spoluhráči dokáží občas "potahat", což v minulosti byl mírný problém.

Misfits Gaming VS Fnatic

Posledním Čechem v nejvyšší evropské lize je samozřejmě Denyk, úspěšný support v jarním splitu jasně ukázal, že se může zařadit mezi nejlepší LEC protihráče, což bude s navrácením marksmana Kobbeho z Ameriky doufejme pokračovat. Misfits Gaming by se tak mohli usadit v předních částech tabulky a ukázat celý potenciál. Jednoduché to však mít nebudou. První zápas proti legendárním Fnatic určitě jednoduchý nebude, jelikož hráči jako Rekkles nebo Bwipo byli a vždy budou obrovskou hrozbou pro své protivníky.





A na jaký zápas se těšíte vy? Budete podporovat naše české hráče?