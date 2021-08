Letošní ročník světového šampionátu League of Legends se přesouvá z Číny do Evropy

League of Legends World Championship velmi pravděpodobně změní místo konání. Společnost Riot se rozhoduje přesunout akci z Číny do Evropy. Vyplývá to ze zdrojů magazínu Upcomer.

Důvodem mají být složité logistické operace během přesunu produkčních týmů na místo konání. Dalším zásadním zádrhelem je i to, že ještě v pátek neměli členové týmů League Championship Series vyřízená víza pro vstup do země. Tato informace byla Upcomeru sdělena anonymním zdrojem ze severoamerické ligy.

Letošní ročník se měl původně konán napříč několika čínskými městy, mezi které patří Šanghaj, Čching-tao, Čcheng-tu, Šen-čen a Wu-chan. V Číně se konalo mistrovství už loni, vyjma finále ale zcela bez fanoušků kvůli obavám z koronavirové pandemie.

V tuto chvíli není jasné, kde v Evropě by Riot akci konal, záleží opět na podmínkách a zdravotních regulacích v souvislosti s pandemií. Riot nicméně slíbil, že se k situaci oficiálně vyjádří velmi brzy, patrně ještě během dnešního dne. Níže naleznete seznam týmů, které se do šampionátu kvalifikovali: