MMO ze světa League of Legends opouští výkonný producent

League of Legends si už skoro celou dekádu drží pozici extrémně populární herní značky, která se kromě běžných hráčů výrazně prosadila i v esportu. Za roky existence byl svět Runeterra obohacen o celou řadu dalších herních titulů a příběhy postav z League of Legends zkoumá i seriál Arcane.

Riot v minulosti oznámil, že dalším krokem, jak značku vytěžit, je vývoj MMO hry. K tomuto prohlášení došlo už prosinci 2020 a od té doby jsme o projektu prakticky neslyšeli. Bohužel je první informace, která se kolem chystané hry točí, spíše negativní.

Vývoj totiž opouští Greg Street, který v rámci něj fungoval v roli výkonného producenta. Street v Riotu působí od roku 2014, předtím se dlouhé roky podílel na vývoji World of Warcraft. Zkušeností s žánrem MMO má tedy na rozdávání.

Hey internet. Thanks for all the support over the past few months while I was afk



I am back now with some big news to share: I have decided to step down from my role at Riot Games