Nový šampion v League of Legends posouvá hranice diverzity a inkluze

League of Legends se pyšní skutečně obrovskou soupiskou hratelných hrdinů, současný žebříček zahrnuje více než 160 šampionů, které můžete vzít na bojiště. Pro společnost Riot Games je nicméně velmi důležitá diverzita a inkluze v rámci poskytovaných postav, ať už jde o League of Legends nebo třeba Valorant.

V reprezentaci různých menšin chce pokračovat i nadále a dobrým příkladem je v tomto ohledu nový šampion K'Sante, který do hry přibyde koncem letošního roku. Tento skirmisher bude totiž vůbec prvním černým hrdinou, který je navíc otevřeně gay.

„Diverzita a inkluze je téma, ve kterém jsme konkrétně v případě šampionů Ligy ušli dlouhou cestu, ale stále máme před sebou další a další kroky," říká Michael Luo, narativní designér ve společnosti Riot. „Jedna postava v žádném případě nevynahradí roky práce v oblasti diverzity a inkluze, kterou ještě musíme udělat.“

K'Sante pochází z kontinentu Shurima, který je inspirován naší Afrikou. Ačkoli Shurima čerpá motivy z celé řady afrických kultur, K'Sante pochází z města Nazumah, které má blízko k západoafrické kultuře. Během jeho tvorby se vývojáři inspirovali u celé řady členů týmu Riotu, kteří jsou černí a hlásí se ke queer kultuře. Díky tomu mohla postava dostat realistické rysy.

Centrálním motivem je hrdost, ať už se jedná o barvu pleti, původ, orientaci nebo hrdinské činy. Pro Riot bylo ale důležité ztvárnit i to, že pýcha může vést k aroganci a tvrdohlavosti, díky čemuž má K'Sante mnohem komplexnější povahu.

„Vždycky se pohybuje na hranici toho, že chce být hrdý na všechno, čím je, a na všechno, co dokáže. Zároveň se to ale stává překážkou, kterou musí překonat, a v jeho minulosti se to často stalo důvodem některých chyb a rozporů s těmi, které má nejraději,“ uzavírá Michael Luo