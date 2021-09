Riot Games oficiálně potvrdili datum a místo konání Worlds 2021

Nejočekávanější esportová událost roku je už pomalu za dveřmi. Už v říjnu se ty nejlepší týmy střetnou o titul mistrů světa v League of Legends. Nyní bylo potvrzeno kdy a kde se bude hrát.

Na konci srpna bylo pořadateli oznámeno přesunutí nejprestižnějšího turnaje Worlds do Evropy. Mělo se hrát v pěti čínských městech, ale kvůli tamní bledé situaci způsobené pandemií nemoci covid-19, se v Asii hrát nebude.

Globální esportová divize Riot Games potvrdila, že mistrovství světa v roce 2021 začne na Islandu už 5. října. Konkrétně LoL zamíří do Reykjavíku a to bohužel bez živého publika. Celá událost se bude konat ve sportovní hale arény Laugardalshöll a bude vysílána online až do velkého finále, které se odehraje 6. listopadu.

Worlds 2021 is heading to Iceland! Tune in October 5 - November 6 at https://t.co/lh1tk7wEe0. pic.twitter.com/fTFxf42yFH — LoL Esports (@lolesports) September 9, 2021

V prohlášení globálního ředitele esportu společnosti Riot Games John Needham odhalil, že omezení a předpisy byly v roce 2021 ještě složitější než u loňské akce, která se konala v Šanghaji. Přesunutí Worlds do Evropy je to nejlepší řešení, protože nemohlo být zaručeno, že se všechny týmy budou moct dostat do Číny.

Vzhledem k tomu, že jsou evropská omezení už uvolněnější, Riot může zajistit, aby akce pokračovala podle plánu se všemi kvalifikovanými týmy.

"Jsme nadšení z toho, že můžeme pořádat neuvěřitelný zážitek z Worlds na Islandu, v lokalitě, která nám poskytuje tu nejlepší příležitost pro týmy a jejich nejlepší hráče soutěžit," řekl John Needham.

"Letos máme silnou sestavu uchazečů o titul a nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jak nejlepší z nejlepších budou bojovat o šanci na Vyvolávačův pohár," dodal.

Kromě odhalení hostitelského města byl také oznámen harmonogram turnaje. První fáze play-in poběží od 5. do 9. října, poté bude od 11. do 18. října následovat skupinová fáze. To povede do čtvrtfinále, které začne 22., semifinále 30. a nakonec finále 6. listopadu.

Riot na akci obvykle předvádí působivé technologické přehlídky. Předchozí akce obsahovaly koncerty v rozšířené realitě AR a dokonce hologramy. Na loňské akci, která byla bez živých diváků, společnost předvedla podívanou pomocí masivních LED obrazovek k vytvoření působivé smíšené reality. I když jste LoLko nikdy předtím nesledovali, možná by stálo za to naladit se na letošní mistrovství, abyste zjistili, jaké technologické kousky mají v rukávu.