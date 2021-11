Riot Games překonávají zásadní rekord

Společnost Riot si většina hráčů spojuje s League of Legends, ve svém portfoliu má ale i Valorant či Legends of Runterra a několik dalších titulů. Nyní se kalifornská firma pochlubila zásadním rekordem. Hry postavené na značce League of Legends momentálně hraje přes 180 milionů hráčů.

Do úctyhodného čísla nespadá třeba zmíněný Valorant, mimo LOL tam ale patří Teamfight Tactics, Legends of Runeterra a League of Legends: Wild Rift. Riot v minulosti spoléhal primárně na svou vlajkovou loď, v posledních letech ale více rozšiřuje svůj záběr a tyto kroky mu zjevně vycházejí.

Thank you to our global community for helping Runeterra reach new heights! 180 million players in October and still growing! pic.twitter.com/7w9goYBeBM — Riot Games #RiotXArcane (@riotgames) November 1, 2021

Riot byl založen před patnácti lety v kalifornské Santa Monice, League of Legends jako svůj debut vydal v roce 2009 a dodnes s ním slaví masivní úspěch. Další hru ostatně společnost vydala až o deset let později, byl jím autobattler Teamfight Tactics.

V loňském roce byla společnost velmi aktivní a na trh vyslala hned čtveřici novinek. Kromě multiplayerové střílečky Valorant to je i karetní Legends of Runeterra, mobilní odnož League of Legends s podtitulem Wild Rift a simulátor LoL Esports Manager.