Riot Games spouští festival RiotX Arcane. Hráče čekají odměny

Herní vývojář a vydavatel Riot Games oznamuje spuštění festivalu RiotX Arcane – měsíc trvající akce, při které se všechny jeho produkty spojí v rámci oslav vydání prvního animovaného seriálu Arcane. Hráče a fanoušky čekají různé živé či digitální multimediální akce, které se budou během měsíce vyvíjet s každým zveřejněným dějstvím seriálu, a dále různé herní aktivace napříč všemi tituly od Riotu. Festival RiotX Arcane začíná a přejde do super víkendu aktivit s mistrovstvím světa v League of Legends a premiérou Arcane.

Při spuštění celoměsíčních oslav premiéry Arcane je ekosystém her od Riotu populárnější než kdy dříve. Během října hrálo tituly ze světa League of Legends více než 180 milionů aktivních uživatelů, což je historický rekord.

„Kdykoliv jsme chtěli udělat nějaký krok, od spuštění nových her po rozšíření našich esportů, vždy jsme se soustředili na to, abychom hráčům přinášeli zábavný obsah, který u nich bude rezonovat a bude se držet podstaty League of Legends,“ řekl Nicolo Laurent, CEO společnosti Riot Games. „Dnes se u našich her baví na celém světě víc lidí než kdy dříve, což teď, při vstupu do nové éry se seriálem Arcane, upevňuje naši důvěru v kvalitu světa League of Legends. Společně s hráči chceme učinit z her centrální bod světové zábavy.“