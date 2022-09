Riot nabírá nového kreativního ředitele pro svět League of Legends

Studio Riot Games spravuje veleúspěšnou značku League of Legends, která kromě stejnojmenného MOBA hitu zahrnuje i několik dalších titulů, ať už jde o karetní Legends of Runeterra nebo mobilní variaci LoL s podtitulem Wild Rift či autobattler Teamfight Tactics.

Andrei “Meddler” van Roon, šéf týmu, který se v Riotu o LoL stará, nyní na sociální sítě sdílel inzerát s nabídkou práce na pozici kreativního ředitele pro League of Legends. Jeho úkolem bude pracovat na vyprávění, budování světa a estetiku značky spadající pod univerzum Runeterra.

We're looking for a Creative Director for LoL at the moment! This is a role really focused on aesthetics, storytelling/worldbuilding within the broader Runeterra IP and brand/style. https://t.co/tvFraKB0eQ