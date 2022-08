Riot odhalil novou podobu poháru Summoner's Cup od slavného klenotnictví

Společnost Riot Games, která má na svém kontě mimo her z univerza League of Legends také třeba úspěšnou multiplayerovou střílečku Valorant, odhalila novou podobu trofeje pro vítěze letošního světového šampionátu v Severní Americe.

Takzvaný Summoner's Cup je legendárním pohárem, a tak si dle názoru Riotu zaslouží velmi speciální zacházení. Redesign tedy nemohl připadnout jen tak někomu. Nakonec se o něj postaralo slavní klenotnictví Tiffany's, na slavnostní odhalení se můžete podívat v příloženém videu. Trofej působí luxusním a masivním dojmem, na poličce by určitě dělal parádu.

A new era is here for @RiotGames and @LoLEsports… Introducing the new Summoner’s Cup, crafted by @TiffanyandCo!



MORE: https://t.co/FRx6Bkex15 pic.twitter.com/uQT6pGfotB