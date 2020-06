Slavný hráč League of Legends končí po zranění ruky kariéru

Jeden z nejlepších ADC hráčů na světě, Jian “Uzi” Zi-Hao, ukončil ve svých 23 letech profesionální hráčskou kariéru. Důvodem je zranění ruky, se kterým se Uzi potýká už několik let.

Potíže s paží byly však součástí dalších problémů, které Uziho trápily a které ho pravidelně nutily přerušovat esportovou kariéru. Došlo to až do takového stádia, kdy mu doktoři měli sdělit, že jeho ruce jsou ve stavu podobném člověku ve 40 až 50 letech. Uzi dále popsal častý pocit, jako by ve svých nohou neměl absolutně žádnou sílu a spodní část mu vůbec nepatřila. Tento rozhovor akorát potvrdil domněnky o větším počtu zdravotních potíží.

Ve včerejším Twitterovém příspěvku pak sdělil svou diagnózu Diabetes II, která byla dle jeho slov důsledkem chronického stresu, obezity, nepravidelné stravy a špatného spánku. Uzi uvažoval o ukončení kariéry již v roce 2015. Potýkal se tehdy s nepřestávající bolestí ramene během tréninkového campu. Ten v té době absolvoval se svým týmem “Oh My God”. I přes bolest kterou prožíval se mu však podařilo ovládnout domácí ligu, vyhrát několik titulů a předvést skvělý výkon na mezinárodní scéně.

zdroj: Riot Games

Před začátkem LPL Spring Split 2020 doktoři doporučili Uzimu odpočinek. Uzi se však v obavách o své zdraví rozhodl po skončení sezóny ukončit svou hráčskou kariéru definitivně a dovršit tak své esportové působení v týmu Royal Never Give Up. Tým se po odchodu legendy nechal slyšet, že je pro ně Uzi i nadále důležitý člen RNG family. Čínský tým mu dále vyjádřil podporu v jeho další životní etapě, především však věří, že se Uzimu podaří vyřešit táhlé zdravotní problémy.

Zajímavostí je, že se v lednu tohoto roku podařilo Uzimu zvítězit v soutěži Person of the Year, pořádající čínskou sociální sítí Weibo. Uzi tak s neuvěřitelnými 486 786 212 hlasy překonal čínské herce, celebrity i hudebníky. Za svou osm let trvající kariéru se mu pak podařilo třikrát vyhrát LPL splits, Mid-Season Invitational a Asijské hry. Do finále světového šampionátu se tento čínský hráč dostal dvakrát, v obou případech však jeho tým soupeři podlehl. Uzi tak i přes obrovské množství úspěchů nikdy nedokázal ovládnout světový šampionát.

Jednalo se jednoznačně o jednoho z nejlepších AD Carry hráčů, který svým agresivním herním stylem inspiroval mnohé. Přejeme hodně zdraví, Uzi!