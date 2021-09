Sledujte první trailer na seriálovou adaptaci League of Legends od Netflixu

Filmové a seriálové adaptace herních titulů mají v poslední době žně. Brzy se snad konečně dočkáme filmového Uncharted, seriály dostal Zaklínač, Castlevania a v plánu je třeba i The Last of Us. První trailer ale dostal už i seriál podle League of Legends.

Ponese název Arcane a na Netflix by měl dorazit už letos na pozdim. Bude vyprávět příběh o původu Jinx a Vi a v dalších rolích se objeví i Caitlyn, Jayce, a Viktor. Postavy pocházejí ze znesvářených měst Piltover a Zaun, to první je zářící metropolí plné magie, Zaun je zamořeným slumem.

Seriál měl původně vyjít už loni, nakonec se ale produkce zadrhla kvůli pandemii Covid-19. Celý seriál financovala přímo společnost Riot, jíž značka League of Legends patří, takže měla absolutní kreativní kontrolu a seriál má prohloubit herní mytologii.

Trailer ukazuje působivé výtvarné zpracování a nouze zjevně nebude ani o epické momenty. Termín vydání je stanoven na 6. listopadu.