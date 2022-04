Tvorba druhé řady Arcane podle League of Legends pokračuje bez problémů, říká Riot

Seriál Arcane je jedním z nejpříjemnějších překvapení loňského roku a k obrazovkám dokázal přivézt i diváky, kteří s League of Legends neměli sebemenší zkušenost. Masivní úspěch samozřejmě tvůrcům pojistil druhou řadu a jak to vypadá, její přípravy postupují bez větších problémů, a to navzdory potížím, s nimiž se aktuálně potýká streamovací platforma Netflix.

Seriál Arcane ze světa League of Legends se stal jedním z velmi příjemných překvapení loňského roku a dalším důkazem, že adaptace her už nemusí být jen otřesné, jak tomu donedávna s železnou pravidelností bývalo. Animované dílo nicméně společnosti Riot nepomohlo jen v rozšíření portfolia na další platformu. Jak se totiž podle statistik ukazuje, vydání seriálového hitu výrazně pomohlo League of Legends i na platformě Spotify. Zatímco po většinu roku se počty přehání pohybovaly mezi 65 a 99 miliony, v listopadu a prosinci došlo k několikanásobnému nárůstu a poslední měsíc v roce si připsal velmi solidních 327 milionů přehrání. .@LeagueOfLegends on Spotify — 2021:



• January — 99M streams

• February — 79M

• March — 87M

• April — 77M

• May — 82M

• June — 71M

• July — 66M

• August — 65M

• September — 88M

• October — 92M

• November — 221M

• December — 327M pic.twitter.com/07h1M9XUU2 — League Charts (@ChartsLoL) January 2, 2022 Oficiální účet se chlubí více než 27 miliony pravidelných měsíčních posluchačů. Nepřekvapivě nejposlouchanější skladbou je titulní píseň Enemy, která nashromáždila přes 200 milionů přehrání, skvěle se daří i písním Playground a Get Jinxed. Za zmínku stojí i iniciativa Sessions a dvě související alba Vi a Diana. Riot skrz tyto projekty poskytuje bezplatně nelicencovanou hudbu inspirovanou herními postavami, kterou mohou tvůrci obsahu použít ve svých videích.

Tu totiž trápí výrazný pokles uživatelské základny, respektive předplatitelů, které na svou stranu přetahují stále početnější konkurenční platformy, které mnohdy nabízejí zajímavější obsah či uživatelský komfort. Pokles cen akcií se bohužel musel projevit i v praktickém fungování služby, která musela přistoupit k relativně výraznému ztenčení animačního oddělení.

Přímo z Riotu ale zní uklidňující hlasy. Seriál se prý od Netflixu kompletně produkčně odstřihl a Riot jej produkuje ve spolupráci s francouzským studiem Fortiche, do nějž firma v nedávné minulosti přímo investovala a spolupráce má trvat dlouhé roky. Kromě Arcane se tedy můžeme těšit i na další potenciální adaptace her od Riotu.

Co se týče jiných konkrétních detailů o druhé řadě Arcane, zatím nevíme prakticky nic. Očekává se, že na obrazovky dorazí v příštím roce, není ovšem jasné, zda jej opět nabídne Netflix, nebo zda Riot tentokrát změní distributora.

Netflix podle finančních výsledků za první kvartál ztratil 54 miliard dolarů, kvůli čemuž nejen propustil většinu animačního oddělení, ale zrušil celou řadu rozpracovaných projektů. Pro platformu nejsou herní adaptace žádnou novinkou, připomenout můžeme například Zaklínače nebo vydařenou Castlevanii.