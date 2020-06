YamatoCannon, první evropský trenér v korejských vodách

YamatoCannon, první Evropan, jenž bude trénovat organizaci hrající LCK, odletěl do Soulu. Po menších peripetiích mu totiž byla udělena víza a umožněn tak odlet. Do té doby však musel Yamato tým trénovat dálkově přímo z Frankfurtu. Bývalý komentátor evropské LEC však není v trénování týmu nováčkem, v minulosti byl koučem například pro Team ROCCAT či Splyce (dnešní MAD Lions).

My VISA is approved and I fly in less then 24 hours. I'll miss our game against Afreeca but I'll be supporting the team from Frankfurt during my layover.



Very excited to take this next step in this journey.