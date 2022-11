100 Thieves připravují vlastní hru. Prototyp už se testuje

O projektu Deadrop studia Midnight Society, které založil streamer Dr. Disrespect, jsme už několikrát informovali. Svou vlastní hru chce ale i esportová organizace 100 Thieves. Své plány oznámila už letos v květnu, nyní ale zřejmě dostávají konkrétní obrysy.

Chystaná hra nese prozatímní název Project X a to jediné jisté je, že půjde o střílečku z pohledu vlastních očí. Je zřejmé, že zatím ani sami tvůrci nevědí, jak přesně bude finální produkt vypadat, na sociálních sítích se ale chlubí existencí funkčního prototypu, který už podléhá testování.

100 Thieves creators and pros stopped by the compound for an early prototype playtest of Project X!



Here’s an exclusive first look: pic.twitter.com/Bf6IpK4W1s