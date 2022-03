Activision Blizzard také končí s prodeji her v Rusku

Vydavatelský gigant Activision Blizzard, který aktuálně podstupuje akvizici ze strany Microsoftu, je další z řady firem, které ukončují své působení v Rusku. Společnost oznámila, že ukončuje prodeje Overwatch, Call of Duty nebo World of Warcraft a dalších titulů na území tohoto státu.

Zároveň také znepřístupňuje mikrotransakce ve všech svých hrách. Daniel Alegre z vysokého vedení společnosti uvedl, že firma momentálně podniká kroky k zajištění bezpečí všech zaměstnanců, kterých se ruská agrese na Ukrajině dotkla.

We are committed to helping those impacted by the terrifying violence taking place in Ukraine.



Today, we are announcing the suspension of new sales of and in our games in Russia while this conflict continues, as well as other efforts to assist Ukraine. https://t.co/wG9tQMNzjK